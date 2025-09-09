Centenares de opositores georgianos bloquean avenida en Tiflis

Los manifestantes se congregaron frente a la oficina del alcasde capitalino y el secretario general del gobernante Sueño Georgiano, Kaja Kaladze, quien planea presentarse a la reelección el próximo mes.

"Esclavos", "Rusos", "Habrá una revolución", gritaban los opositores, que acusan a las autoridades de afinidad con Moscú.

Los manifestantes arrojaron huevos a los retratos de Kaladze y obstaculizaron la labor de periodistas de cadenas estatales.

La víspera en el lugar de la protesta tuvo lugar un enfrentamiento entre partidarios y detractores del Sueño Georgiano que se saldó con varios heridos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, anunció previamente que el Gobierno ha decidido invitar, pese a que no lo tenía previsto, a una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las parlamentarias del año pasado los observadores de la OSCE detectaron "muchos casos de coerción" de los votantes, pero subrayaron la "buena administración de las elecciones y la activa información de los electores", además de "la buena organización de las elecciones".

La oposición denunció fraude en esos comicios y desde entonces se manifiesta periódicamente para demandar su repetición.