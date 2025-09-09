Cepal advierte que llegada de migrantes irregulares a México se cuadruplicó de 2021 a 2024

Según el estudio 'Panorama sociodemográfico de la población en tránsito migratorio por México y en las fronteras norte y sur del país' de la Cepal, la migración en tránsito por el territorio mexicano "se ha diversificado y complejizado significativamente en los últimos años como resultado de las políticas migratorias restrictivas".

El documento revela que "en años recientes, prácticamente en todas las entidades federativas y en las fronteras norte y sur del país se ha incrementado de manera notoria la presencia de población de diversos orígenes nacionales con la intención de llegar a los Estados Unidos".

El estudio indaga en la dimensión y las características de este flujo migratorio, utilizando las principales fuentes de datos cuantitativos.

Así se destaca que el número de registros administrativos de personas extranjeras que ingresaron a México sin documentación migratoria para buscar avanzar hacia los Estados Unidos pasaron de 309.692 en 2021 a 1.234.698 en 2024, según cifras de las autoridades migratorias mexicanas.

El informe también señala a Venezuela como principal país de origen de la migración, desplazando a los países centroamericanos que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares, como Guatemala, Honduras y El Salvador.

En un comunicado, la Cepal puntualizó que la investigación, realizada en 2024, señala que "el uso del concepto migración en tránsito es de enorme complejidad, tanto en su definición como en la identificación de las personas migrantes que forman parte de este flujo".

Además, precisó que el estudio constata que "no existen suficientes investigaciones y datos específicos sobre la migración en tránsito por México".

Por ello, urgió a las autoridades mexicanas a crear espacios interinstitucionales para generar mayor conocimiento sobre este fenómeno "para el diseño de políticas públicas que atiendan las necesidades de este flujo migrante".

El estudio coincide con informes recientes de ONGs, como Médicos Sin Fronteras (MSF), que advirtió en agosto pasado que "miles" de personas migrantes se encuentran "atrapadas" en México, donde enfrentan una escalada de violencia y criminalización desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero pasado, lo que las "invisibiliza" y afecta su salud física y mental.

El 22 de agosto, la Cancillería mexicana presumió una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre pasado, cuando inició el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, pasando de 3.640 a 285 los encuentros con personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras, en los últimos diez meses.