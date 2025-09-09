Coreógrafa brasileña Mari Paula abre festival en España con un moderno Lago de los cisnes

La artista, Mariana de Paula Ferreira (Brasil, 1984), explicó este martes en una rueda de prensa que la obra "no es un drama", pese a tratar el duelo perinatal, basándose en su propia experiencia de pérdida durante el embarazo.

"Mezcla el dolor más profundo con el amor más profundo. Parí tres hijas muertas y hay que naturalizarlo, poner nombre y cara a las cosas", explicó la coreógrafa, y añadió que en el escenario habrá cinco bailarinas, ella misma y el compositor y diseñador de sonido José Venditti.

El espectáculo "revisa clásicos" como el de Tchaikovski y lo integra con danza contemporánea, para "abrir referentes para cuerpos libres" y hacer entender que "la muerte es parte de la vida y hay que convivir con ella".

Si bien los acordes menores se suelen asociar a la tristeza y los mayores a la alegría, en 'Lake machine' existe una "inversión tonal", explicó Venditti, quien utilizó para escenas que reflejan la muerte acordes mayores.

Toda la obra resulta de un proceso de investigación, apuntó Mari Paula, pues no fue concebida como una "producción de producto", sino como el "resultado de una investigación" que incluye a los clásicos de la danza, la mujer y la muerte como centro de la coreografía.

Una de las directoras de Sit and See, la distribuidora y productora de 'Lake Machine', Raquel Jiménez, resaltó la importancia de apoyar obras que visibilicen temáticas "de las que se habla menos" o géneros que no encajan tanto en el circuito de distribución.

Además, adelantó que la producción, tras su paso por Santander, viajará a Madrid, y al Festival Dansa Metropolitana, de Cataluña.

Mari Paula, que quiso compartir que está embarazada de su hija Iris, la "gran protagonista" de su creación, confesó que "hacía mucho que no sentía tanta felicidad" como la que tuvo al ver la reacción del público en el primer pase de ensayo.

"Ha sido una carrera larga y ha sido difícil conseguir apoyos, porque la danza contemporánea es un estilo muy frágil, pero la reacción de la gente fue impresionante a una obra muy sincera y personal", concluyó.