Defensa de Kony cuestiona la audiencia en CPI y dice que sin el acusado no habrá justicia

“Estamos aquí en lo que sin duda es un hito para la Corte: la primera audiencia de confirmación de cargos contra un sospechoso que nunca ha comparecido, con la silla del acusado vacía. Es importante comprender cómo esa silla vacía ha afectado la preparación de la defensa y cómo determina y limita la postura que adoptaremos en estos procedimientos”, declaró Peter Haynes, jefe del equipo legal que representa los derechos de Kony.

El abogado añadió que la defensa considera que estos procedimientos “no son consistentes con el marco jurídico del Estatuto de Roma”, tratado fundacional del tribunal.

El letrado Geoffrey Boris Anyuru, que intervino en lengua acholi, recordó que “si la persona no está aquí, estos procedimientos terminarán sin avanzar mucho más” y que, incluso de confirmarse los cargos, “no habrá reparaciones inmediatas”, ya que hay supervivientes esperando compensaciones de casos anteriores, como el de Dominic Ongwen, excomandante del LRA condenado en 2021 a 25 años de prisión.

“Nadie va a ser condenado, nadie va a ser enviado a prisión. Lo digo con tristeza: nadie va a recibir reparaciones por el sufrimiento que padeció. Incluso si se confirman los cargos, Kony no será juzgado por ellos ahora. Solo si algún día es arrestado y trasladado aquí -lo cual dudo que ocurra porque la propia Uganda quiere juzgarlo- podrá celebrarse un juicio real”, señaló Anyuru.

También subrayó que Uganda nunca dijo que no tuviera interés ni capacidad de juzgar a Kony en tribunales nacionales, sino que “pidió que la Corte le ayudara a arrestarlo, con el apoyo de Estados Unidos y de otros países africanos”.

“Han pasado 20 años y Joseph Kony aún no ha sido arrestado hasta hoy. ¿Cree la Fiscalía que estos procedimientos actuales van a permitirle detener ahora a Joseph Kony? Esta es una pregunta realmente importante”, se preguntó el abogado, que creció durante el conflicto en el norte de Uganda.

El equipo de defensa recalcó además los dilemas “éticos y estratégicos” de actuar sin instrucciones del acusado prófugo. “¿Cómo podemos impugnar cargos si eso solo sirve para reforzar el caso de la Fiscalía? ¿Cómo defender sus intereses si ni siquiera sabemos si querría contestar a las acusaciones?”, plantearon.

En este sentido, avanzaron que sus intervenciones se centrarán en aspectos de procedimiento y garantías, evitando cualquier argumento que pueda “perjudicar al ausente Joseph Kony”.

La audiencia, que durará tres días, busca avanzar el caso iniciado en 2005, cuando la CPI emitió sus primeras órdenes de arresto en relación con Uganda. Si se confirman los cargos, el expediente quedará listo para juicio en cuanto Kony, de unos 64 años, sea detenido y entregado a la Corte. Se cree que sigue vivo y escondido en zonas remotas entre la República Centroafricana y Darfur del Sur.