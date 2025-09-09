Desarticulan en Perú banda vinculada al Tren de Aragua que extorsionaba a transportistas

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada llevó a cabo la detención preliminar judicial de 24 presuntos integrantes de la organización criminal denominada Los Occidentales, integrada por peruanos y venezolanos, indicó el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

Entre los detenidos figura el venezolano Jhorman Alexis Barrios Martínez, identificado por la Policía Nacional como el cabecilla de la banda, llamada también Desa II, según indicó la prensa local.

Asimismo, la Fiscalía allanó 30 inmuebles en Lima y en las sureñas regiones de Arequipa y Tumbes, así como una celda en el cárcel de Huacho, al norte de Lima, vinculados a los imputados con fines de incautación de material relevante para la investigación.

Esta red ilícita, vinculada al Tren de Aragua, actuaba con "ferocidad y violencia" en los distritos de Lima Norte, en agravio de propietarios, socios, conductores y cobradores de diversas empresas de transportes, agregó el Ministerio Público.

De acuerdo a la investigación fiscal, la banda criminal se habría infiltrado en grupos de la aplicación de mensajería instatánea Whatsapp de las empresas agraviadas con el fin de exigir, bajo amenazas de muerte, pagos diarios y/o semanales de dinero.

En caso de no cumplir con sus pedidos, se concretaba las extorsiones que también incluían atentados contra los conductores y las unidades móviles, pues a la fecha habría cinco personas fallecidas a causa de estos delitos, agregó la fuente oficial.

La Fiscalía detalló que esta organización criminal también contaría con otro brazo delictivo, dedicado al lavado de activos, mediante la creación de empresas ficticias con múltiples cuentas bancarias, transacciones a través de cuentas digitales, criptomonedas y otros mecanismos financieros para el ocultamiento ilícito del dinero.

En ese sentido, "el dinero ilícito habría salido hacia Venezuela y Colombia para retornar al Perú en grandes cantidades mediante empresas de fachada", precisó la Fiscalía.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, declaró a la prensa que "a nivel nacional se han desplazado cerca de 600 efectivos policiales" para realizar este megaoperativo.

El ministro subrayó que se han congelado 50 cuentas bancarias a esta banda criminal que reunían unos 20 millones de soles (5,7 millones de dólares ó 4,85 millones de euros) de presunto origen ilícito.

"Tenemos que retirar a estas lacras que están haciendo tanto daño a la sociedad. La intención de la Policía Nacional siempre es única: tratar de darle la mayor seguridad a la ciudadanía", expresó Malaver.

Sobre la detención del cabecilla apodado 'Jhorman', el ministro declaró que es probable que haya venido "a reemplazar y reorganizar esta organización criminal Desa II, ya que anteriormente la Dirección de Investigación Criminal (de la Policía Nacional) había desarticulado a los Desa I".

"El comportamiento criminal es dinámico", apuntó el ministro del Interior.

En marzo pasado, el Congreso peruano declaró al Tren de Aragua como organización terrorista debido a sus métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano, y en forma similar lo hizo con el denominado Cartel de los Soles en este mes, como entidad criminal vinculada, según el Gobierno de Estados Unidos, al presidente venezolano, Nicolás Maduro.