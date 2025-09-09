Detienen en Ecuador a 4 militares por el ingreso de droga en contenedor que iba a Francia

Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- Cuatro militares fueron detenidos en Ecuador por su presunta participación en el ingreso de 429 kilos de droga en un contenedor que estaba en un puerto de la ciudad de Guayaquil y que tenía como destino Francia, confirmó este martes la Policía.