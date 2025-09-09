Edward James Olmos regresa a Miami para aniversario de la icónica 'Miami Vice'

Es "esencial seguir haciendo comunidad en estos momentos oscuros que vivimos los latinos, entre nosotros y los fans", dijo el artista, de 80 años, y por eso no dudó en participar en el evento que se expande hasta el domingo.

Aunque su relación con los fans y su activismo a favor de causas hispanas han sido su prioridad desde hace décadas, para Olmos se ha hecho imperativo participar "lo más posible" en todo tipo de eventos desde hace dos años, cuando superó un agresivo cáncer.

"Después de que pasas por algo así todo te cambia y te enfocas en agradecer y es lo que hago compartiendo con la gente", explicó.

La celebración, apoyada por la Cámara de Turismo de Miami, arranca este martes con la proyección del primer episodio en el hotel The Clevelander, a menudo parte de la serie, y sigue con paseos en yate con algunos de los principales actores y hasta tours en autobuses por lugares icónicos.

"Siento orgullo de que la gente siga apreciando todo lo que logramos con 'Miami Vice'", indicó el actor mexicanoestadounidense, quien regresará a la piel de su personaje, el teniente de policía Martín Castillo, para compartir sus recuerdos con los fans en un exclusivo paseo por la bahía de Vizcaya, incluyendo un paseo por la marina desde donde arrancaron "tantas persecuciones".

La producción se transmitió en Estados Unidos por cinco temporadas, desde septiembre de 1984 hasta enero de 1990.

"Cuando hicimos esa serie todos éramos muy jóvenes, yo estaba entrando en los 30, otros estaban en sus 20. Para algunos era su primera experiencia profesional, otros ya habíamos arrancado la carrera, pero eso era nuestro proyecto más importante", recordó.

"La cantidad de talento que se concentró en 'Miami Vice' fue espectacular, incluso talento latino en una época donde había que pelear por las oportunidades", agregó.

Destacó que aunque los protagonistas Don Johnson y Philip Michael Thomas eran los más conocidos, "muchos nombres ahora importantes pasaron por ahí", como Tony Plana y Penelope Ann Miller, quienes le acompañarán en Miami.