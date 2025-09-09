EEUU aborda con autoridades del este y oeste de Libia la unificación del país

Trípoli, 9 sep (EFE).- El Gobierno de EEUU se reunió la semana pasada en Roma con representantes de las autoridades del este y oeste de Libia para "superar las divisiones, unificar las instituciones y promover la estabilidad y la paz" en el dividido país, informó este martes la Embajada estadounidense.