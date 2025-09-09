EE.UU. creó 911.000 empleos anuales menos hasta marzo de 2025, según dato revisado

Esta revisión a las nóminas no agrícolas superó en más del 50 % a la realizada hace un año.

En términos mensuales, reflejan un crecimiento promedio de 76.000 puestos menos de lo informado inicialmente, por debajo de los 146.500 previamente estimados.

Los datos revisados están en la franja más alta de lo previsto por analistas y expertos de la bolsa, cuyas estimaciones oscilaban entre 600.000 y un millón de empleos menos en ese período y es más abultada que la actualización del año pasado, que fue de 818.000.

Estas cifras se analizan a partir de nuevos datos de un censo trimestral de nóminas e información actualizada sobre apertura y cierre de empresas.

La caída con respecto a las previsiones iniciales demostraría un deterioro del mercado laboral evidenciado en los recientes reportes - con una anémica creación de 22.000 puestos en agosto de 2025-, que habría comenzado antes de que el presidente Donald Trump comenzara a aplicar su agresiva política arancelaria, tras su regreso al poder a fines de enero pasado.

Las mayores reducciones se registraron en el apartado de ocio y hostelería, con 176.000 empleos menos, seguido por los servicios profesionales (158.000 menos) y el comercio minorista (126.200 menos).

Aunque la mayoría reflejaron revisiones a la baja, el transporte y los servicios públicos vieron pequeñas mejoras.

En julio pasado, el Buró de Estadísticas Laborales se vio envuelto en la polémica tras la publicación de números de empleo por debajo de las expectativas del mercado, rechazados como “falsos” por el presidente Trump que despidió horas después a la responsable de la entidad, Erika McEntarfer.