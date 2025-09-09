El actor chino Jackie Chan, embajador de la 'Expo 2027' de Belgrado

Tras recibir a Chan, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, ensalzó "el carisma y la energía" del oscarizado artista especializado en artes marciales y manifestó su convencimiento de que contribuirá al éxito de la 'Exposición Especializada' internacional que tendrá lugar entre el 15 de mayo y el 15 de agosto de 2027, por primera vez en los Balcanes occidentales.

Para Serbia es un "gran honor" que la multifacética estrella del cine, quien es ya "uno de los mayores embajadores culturales del mundo", represente desde ahora al destacado acontecimiento, dijo el jefe del Estado en un comunicado publicado en redes sociales.

Chan fue ya embajador de la Exposición Universal 2010 de Shanghái y cantó en la clausura de los Juegos de Pekín de 2008. Además, el actor, cantante, acróbata, comediante, director de cine, guionista y productor nacido en Hong Kong es embajador de UNICEF desde 2005.

"Estoy convencido de que, como promotor de la Expo 2027, (Chan) brindará un fuerte apoyo en la presentación del evento, que colocará a nuestro país en el centro de la atención global y acercará al mundo el espíritu de juego que la EXPO promueve en nuestra Serbia", escribió Vucic.

Hasta el momento no se ha revelado oficialmente la suma del contrato de Chan, que, según fuentes de la Expo corre por cuenta de los patrocinadores. El semanario serbio Vreme estima que la cifra puede situarse entre 250.000 y 750.000 dólares.

El nombramiento de Chan se suma al del célebre exatleta jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de la historia, presentado por Vucic en junio pasado como embajador de la Expo 2027.

El controvertido Vucic, un político nacionalista y populista que domina la escena política serbia desde 2012, afronta una masiva y sostenida oleada de protestas ciudadanas contra su Gobierno, en medio de fuertes acusaciones de corrupción y autoritarismo.

Algunos economistas han apuntado que la organización de la Expo, en la que ya 117 países han confirmado su participación, puede significar una nueva oportunidad de corrupción para el Ejecutivo, al implicar proyectos que generarían importantes comisiones.

El evento tendrá lugar en un terreno nuevo urbanizado que incluye la construcción de un estadio de 52.000 plazas, un complejo comercial y una futura feria comercial, infraestructuras todas que se enclavarán en un 'oasis urbano' que servirá de destino a turistas y visitantes, según los planes.

El movimiento 'Kreni-Promeni', una importante organización cívica de Serbia, entregó en julio a la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE, en sus siglas en francés) en París unas 120.000 firmas de personas que exigen la cancelación de la Expo 2027 en Belgrado, por posibles riesgos de corrupción.

Belgrado fue elegida como sede de la Exposición Especializada de 2027 en la Asamblea General de la BIE celebrada en París en junio de 2023, tras imponerse a San Carlos de Bariloche (Argentina), Phuket (Tailandia), Minnesota (Estados Unidos) y, en la última votación, a Málaga (España).