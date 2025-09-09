El CAC-40 gana un 0,19 % tras la caída del Gobierno Bayrou que ya estaba descontada

El indicador de tendencia comenzó la sesión al alza y llegó al que sería el máximo del día al cabo de media hora, cuando alcanzó los 7.791,65 puntos.

La tendencia se invirtió puntualmente a media mañana cuando el CAC-40 pasó durante unos minutos a territorio negativo y tocó suelo en 7.729,88 puntos.

Ocurrió después de que se hubiera sabido que la prima de riesgo francesa se puso durante unos breves momentos por la mañana por encima de la italiana, algo que no ocurría desde 2003. Más tarde se supo que esa inflexión simbólica tuvo una explicación de carácter técnico.

Antes de mediodía, el índice bursátil del mercado francés volvió a situarse en una tendencia ascendente pero limitada y se mantuvo así hasta cerrar en 7.749,39 puntos en un día de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 2.998 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a la incertidumbre sobre la situación política, en una semana el mercado francés ha subido un 1,35 % y también ha registrado una progresión del 0,76 % en un mes y del 5,10 % desde comienzos de enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el frente de los valores, los mayores ascensos del selectivo fueron el fabricante de coches Renault (3,55 %), el gigante del lujo Hermès (2,50 %), la farmacéutica Sanofi (2,07 %) y la compañía publicitaria Publicis (2,03 %).

En el extremo opuesto, los descensos más pronunciados fueron la compañía de lujo Kering (-2,37 %), el fabricante de microchips STMicroelectronics (-1,70 %), el grupo de servicios informáticos CapGemini (-1,61 %) y la sociedad de cosméticos L'Oréal (-1,44 %).