El déficit comercial de Paraguay alcanza a 831,4 millones de dólares hasta agosto

El déficit comercial acumulado hasta agosto contrasta con el resultado del mismo mes de 2024, cuando la balanza comercial arrojó un superávit de 397,1 millones de dólares.

Las exportaciones paraguayas sumaron entre enero y agosto 10.852,9 millones de dólares y las importaciones un total de 11.684,3 millones de dólares, según el reporte publicado por el ente emisor.

Las ventas al exterior que sufrieron una mayor caída hasta agosto fueron las de soja en un 27,8 %, igual a un valor de 760,6 millones de dólares.

Según el valor, las exportaciones de ese producto se situaron a agosto pasado en 1.978,9 millones de dólares, lo que muestra una baja frente a los 2.739,6 millones de dólares del mismo periodo de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 71,9 % de las exportaciones totales de Paraguay tiene como principales destinos a Argentina (33,7 %), Brasil (29,8 %) y Chile (8,4 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por productos, las importaciones que más crecieron fueron las de carne y menudencia bovina, en un 129,6 %, al pasar de un valor de 18,2 a 41,8 millones de dólares en los primeros ocho meses del año.

El 63,8 % de las importaciones globales de Paraguay proviene de China (34,5 %), Brasil (23 %) y EE.UU. (6,3 %).