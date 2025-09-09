El director de la BBC reconoce un "error" en la emisión de un concierto de Bob Vylan

Londres, 9 sep (EFE).- El director de la emisora pública británica BBC, Tim Davie, reconoció este martes que la cadena cometió "un error muy significativo" en la trasmisión durante el Festival de Glastonbury de la actuación del dúo hip hop-punk Bob Vylan, en la que se gritó "¡muerte a las IDF!" (las Fuerzas de Defensa Israelíes).