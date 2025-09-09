El funeral del español asesinado en Jerusalén se celebra en Lod bajo el rito ultraortodoxo

Según informó a EFE el rabino Yeshosua Pfeffer, el funeral tuvo lugar en Lot, donde Yacov ejerció sus primeros estudios para ser rabino. "Era una persona especial que siempre quiso ayudar a los demás y hacer el bien. Lo extrañaremos mucho", dijo el religioso.

En las imágenes del funeral retransmitidas en directo, se podía ver a decenas de hombres con la vestimenta en blanco y negro de las comunidades ultraortodoxas llorando el cuerpo y también al padre y a la hermana de Yacob, que asistieron al funeral tras viajar desde Melilla.

Según explicó a EFE María Rollo, de la Federación de Comunidades Judías de España, en el judaísmo el entierro de los muertos debe celebrarse cuanto antes mejor y al día siguiente como máximo.

En este caso, la familia ha esperado un día para que los padres pudieran viajar a Israel desde la ciudad española del norte de África y el entierro se celebrará este martes por la tarde en Jerusalén.

Tras el entierro, indicó Rollo, empieza la 'shiva', el ritual de duelo judío que dura siete días y en el que la familia recibe en casa el pésame. Durante ese tiempo, se tapan los espejos, los familiares se sientan en el suelo y los hombres no se afeitan ni se cortan el pelo.

Yacob Pinto, que se acababa de casar este verano, es una de las seis personas que murieron en el ataque a tiros este lunes por parte de dos hombres contra los civiles que esperaban el autobús en el norte de Jerusalén.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando los dos atacantes palestinos, que fueron abatidos en el lugar por un soldado y dos civiles, abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.