El Gobierno de Nicaragua condena el "alevoso ataque" israelí contra líderes de Hamás

En un comunicado, el Ejecutivo nicaragüense que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, rechazó y condenó "contundentemente el alevoso ataque que sólo puede ser calificado de terrorista, del Gobierno de Israel contra instalaciones en Doha, Catar, violentando no sólo el derecho internacional, sino la soberanía de ese país hermano".

"Como siempre, Nicaragua y el pueblo nicaragüense, que hemos sabido enfrentar con dignidad al terrorismo de Estado en distintos momentos de nuestra historia, expresamos nuestra enfática repulsa y condena a un ataque como este, que también atenta contra los esfuerzos de paz para el pueblo palestino, en los que activamente participa el Gobierno de Catar", continuó.

El Gobierno nicaragüense expresó su solidaridad con Catar, con el pueblo palestino, e hizo un llamado "a seguir trabajando, sin descanso, por la restitución de los derechos del heroico pueblo palestino".

Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y EE.UU. para las negociaciones de la tregua en Gaza, acoge al buró político de Hamás y ha sido lugar de conversaciones indirectas para alcanzar un alto el fuego con la delegación israelí, invitada en numerosas ocasiones al país.

Alrededor de las 16:00 hora local (11:00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad. Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de "varios miembros del buró político" de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

Esta acción contra Catar se produce después de que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmara que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hamás dijo que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, según el Ministerio del Interior de Catar, mientras que "varios" efectivos de seguridad resultaron heridos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el ataque por el atentado de este lunes en Jerusalén, que causó seis muertos y ha sido reivindicado por el brazo armado del grupo islamista.