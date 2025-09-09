El ministro radical Ben Gvir tras su veto en España: "A los de Gaza, denles entrada libre"

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El ministro radical israelí Itamar Ben Gvir, a quien este martes el Gobierno español ha vetado la entrada en el país, respondió a la decisión de las autoridades españolas pidiendo "entrada libre" a España para los gazatíes.