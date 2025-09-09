El petróleo Brent sube un 0,56 %, hasta los 66,39 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,37 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,02 dólares.

El alza del Brent se vincula con la reciente decisión de la OPEP+ de aumentar la producción de forma gradual, lo que ha generado cierto optimismo sobre la estabilidad del suministro global.

Además, los analistas destacan que las tensiones geopolíticas en algunas regiones productoras y la persistente preocupación por la demanda mundial sostienen una ligera presión alcista del precio del crudo.