El petróleo de Texas sube un 0,59 % tras el ataque de Israel contra Hamás en Catar

Al cierre de la jornada, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 0,37 dólares respecto a la sesión previa.

Israel atacó este martes por primera vez Catar, gran aliado de Estados Unidos, con el objetivo de matar a los miembros de la delegación negociadora de Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

El crudo de Texas llegó a subir en torno al 1 % tras el ataque y luego moderó esa subida, pero los analistas destacaban que la acción de Israel supone una escalada de tensión que amenaza con un efecto contagio en la región de Oriente Medio, clave para el mercado petrolero.

El jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, Jorge Leon, dijo en una nota que "el riesgo de contagio está aumentando" y que la posible respuesta de Catar, que condenó el ataque, marcará la dinámica de la región, que se encuentra en una situación "precaria".

Los inversores están pendientes de los datos sobre las reservas comerciales de crudo estadounidenses, que anunciará el Gobierno de EE.UU. mañana, y los informes mensuales del mercado de la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía, que se conocerán el jueves.

Ayer, el WTI aumentó de manera similar a la de hoy tras divulgar el cártel de la OPEP+, liderado por Arabia Saudí y Rusia, un nuevo incremento de la producción de crudo para octubre, si bien menor al de ocasiones previas, entre temores por el debilitamiento de la demanda mundial.