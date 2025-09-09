El príncipe Enrique dona más de un millón de euros a una ONG británica de infancia

Según reportó la propia BBC, el duque de Sussex, que visita por primera vez el país desde el pasado abril, donará 1,1 millones de libras (1.269.972 euros), lo que hizo saber a la organización en una reunión privada en el Community Recording Studio de Nottingham (centro de Inglaterra), donde fue recibido por un grupo de personas que corearon su nombre.

En esa misma ciudad, Enrique participó en su primer acto oficial acompañado de su esposa, Meghan Markle, en 2017, pocos días después de anunciar su compromiso y tres años antes de renunciar ambos a sus funciones reales.

El programa 'Children in Need', que la cadena estatal hace desde 1980, también aportará 300.000 libras (346.160 euros) con el objetivo común de "crear oportunidades, fomentar el potencial y ayudar a los jóvenes a construir un futuro más brillante", explicó en un comunicado.

Antes de abandonar Nottingham, se acercó a las personas que coreaban su nombre y se hizo algunas fotografías con la gente, de la que se despidió saludando con las manos y dando las gracias.

Enrique, que llegó a Londres este lunes coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de Isabel II, permanecerá en el Reino Unido hasta este jueves mientras se mantienen vivos los rumores sobre un posible reencuentro con su padre, el rey Carlos III, con quien no se encuentra desde hace 18 meses.

Este lunes, participó en la gala anual de los premios de la organización WellChild, de la que es patrono desde hace 17 años y que apoya a niños gravemente enfermos y a sus familias, y también depositó una corona de flores y rindió homenaje en privado ante la tumba de Isabel II, su abuela.