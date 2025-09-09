El príncipe Lorenzo de Bélgica reconoce ser el padre biológico de un joven de 25 años

En el texto, el príncipe Lorenzo -Laurent, en su grafía original- explica que el anuncio "está guiado por un sentido de comprensión y de respeto hacia las personas implicadas" y que "es fruto de una consulta conjunta".

El nacimiento del joven, llamado Clement Vandenkerckhove, tuvo lugar antes de que el príncipe Lorenzo se prometiera con la británica Claire Coombs, con quien se casó en 2003 y con la tiene otros tres hijos.

Se da la coincidencia de que el padre de Lorenzo, el rey emérito Alberto II de los Belgas, tuvo que reconocer como hija ilegítima a Delphine Boël tras una batalla legal que comenzó en 2013 y en la que se realizaron incluso pruebas de ADN para verificar la paternidad.

La agencia belga recuerda que en los años 90 se sucedieron "rumores persistentes" sobre una posible relación entre el príncipe Lorenzo, de 61 años, y Wendy Van Wanten, de 65 años (cuyo nombre real es Iris Vandenkerckhove), una modelo y después cantante y actriz muy conocida en el país en los años 80 y 90 por su participación en programas televisivos flamencos.

Tras unos primeros años de discreción con respecto a esos rumores, ella misma reconoció más tarde que había conocido al príncipe belga en París en 1995 y que habían tenido "buenos momentos" juntos.

La modelo protagonizó en 2006 un programa en la cadena flamenca VTM llamado "¿Quién se convertirá en el hombre de Wendy?" en el que se enamoró de un hombre que en la actualidad es precisamente su pareja y representante. Aparte de Clement, tiene un hijo de 41 años y otra hija de 17.

Es bastante habitual que el príncipe Lorenzo acabe en el foco de los medios belgas, ya sea por sus declaraciones o por su comportamiento.

Polémicas fueron, por ejemplo, sus palabras sobre la monarquía, una institución que calificó como "estructura medieval" que no ha sabido adaptarse "suficientemente", o sus críticas por no haber sido invitado al funeral de la reina Isabel II de Inglaterra cuando "tanta gente común está ahí, supuestos funcionarios que se creen importantes y gente con ambición desmedida".

Las polémicas del hijo pequeño de la reina Paola llevaron a que su padre, el rey Alberto II, primero, y su hermano, el rey Felipe, después, suspendieran su agenda como representante del país.

Entre otros, el príncipe Lorenzo protagonizó un escándalo al reunirse con el hijo del entonces dictador libio Muamar el Gadafi y más tarde al participar sin autorización en un acto en la embajada de China en Bélgica en 2017 que le costó una sanción financiera de 47.000 euros sobre los más de 300.000 euros a los que ascendía entonces su dotación por ser parte de la familia real.