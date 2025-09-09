El Reino Unido lamenta "la pérdida de vidas y violencia" en las protestas en Nepal

Londres, 9 sep (EFE).- El Reino Unido lamentó este martes "la reciente pérdida de vidas y la violencia" que han tenido lugar en Nepal en los últimos días, fruto de protestas juveniles que han derivado en la dimisión del primer ministro del país.