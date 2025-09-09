El rublo cae a los niveles de abril en medio de la incertidumbre sobre la paz en Ucrania

La divisa rusa se cotizará el miércoles a 83,24 rublos el dólar, lo que representa una caída del 1,1 % en comparación con la jornada anterior.

El rublo no subía de 83 unidades por dólar desde el 13 de abril pasado.

Mientras, respecto al euro se devaluó hasta las 98,03 unidades por cada moneda europea, resultado que no se veía desde mediados de febrero.

Los expertos consideran que el principal motivo es la falta de avances en el arreglo del conflicto ucraniano después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se negara a aceptar un alto el fuego, garantías de seguridad para Ucrania y una posible reunión con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski.

Además, en una demostración de que el Kremlin quiere continuar la guerra en 2026, un bombardeo ruso mató este lunes a 23 personas en la región ucraniana de Donetsk.

También influyó en la devaluación del rublo el hecho de que los exportadores rusos hayan podido reducir la venta de divisas en el mercado debido a una menor presión gubernamental.

Otro factor a tener en cuenta es que el Banco Central muy probablemente baje este mismo viernes hasta el 16 % los tipos de interés, que llegaron a alcanzar el 21 %.

El rublo no había experimentado una caída similar desde el ultimátum a Putin por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien se echó atrás en la cumbre ruso-estadounidense de mediados de agosto en Alaska.

Los expertos pronostican que el rublo podría incluso superar las 90 unidades por dólar antes de que termine el año, que comenzó con una cotización de más de 100 rublos por cada moneda estadounidense.