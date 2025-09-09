El Supremo de Tailandia condena a un año a prisión al ex primer ministro Thaksin

Los 180 días que Thaksin, figura clave de la política tailandesa en las últimas décadas, pasó hospitalizado bajo custodia policial al alegar problemas de salud "no pueden computarse por su condena", según explicó la corte en un comunicado.

El poderoso exmandatario fue detenido para cumplir varias penas pendientes por corrupción en agosto de 2023, cuando regresó a Tailandia coincidiendo con el retorno al poder de su partido, el Pheu Thai, después de 15 años exiliado en Dubái, huyendo de la Justicia, pero le fue permitida una hospitalización bajo custodia policial.

Así permaneció seis meses, antes de acceder a un régimen de arresto domiciliario que terminó de cumplir en agosto de 2024.

"El acusado se benefició de permanecer en el hospital" cuando "solo padecía enfermedades crónicas subyacentes que podían tratarse de forma ambulatoria, sin necesidad de ser ingresado", dictaminó hoy el Supremo.

El tribunal señaló además que Thaksin indicó a los médicos que trataran sus afecciones con medicamentos y optó por "someterse a cirugías no urgentes" por problemas en un dedo y el hombro derecho, lo cual "resultó en la prolongación de su hospitalización".

La Justicia tailandesa examinó el argumento de Thaksin acerca de sus problemas de salud en un momento en el que el exmandatario mantiene una nutrida agenda de viajes al exterior y apariciones públicas, y se le considera el líder en la sombra de los Gobiernos del clan político de la familia Shinawatra, entre ellos el de su hija Paetongtarn

A la salida hoy del tribunal, su hija, la recién destituida por la Justicia como primera ministra dijo ante los medios: "Nuestra familia agradece la clemencia real al reducir la sentencia de nuestro padre a un año".

Así, el patriarca de los Shinawatra pasará en principio un año en la cárcel, después de haber sido absuelto el pasado 22 de agosto de una acusación de lesa majestad.