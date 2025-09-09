Embajadora de España en Tel Aviv convocada a consultas no tiene fecha de vuelta a Israel

El ministro compareció en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el paquete de nueve medidas anunciadas ayer lunes por el presidente español, Pedro Sánchez, por la ofensiva militar israelí contra la Franja, entre ellas, un decreto ley para reforzar jurídicamente el embargo de armas a Israel.

Como respuesta a esas medidas, el ministro de Exteriores israelí Gideon Saar, anunció la prohibición de entrada al país de la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Además, acusó al Gobierno español de liderar "una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio".

Albares descartó expresamente -más allá del gesto de que supone llamar a consultas a la embajadora como gesto de respuesta a los reproches de Israel- la ruptura de relaciones diplomáticas con este país que reclama el partido de Díaz, Sumar, el socio de los socialistas en el Gobierno de coalición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La ruptura de relaciones diplomáticas es algo rarísimo", explicó el jefe de la diplomacia española, quien recordó que España solo adoptó esta medida en 1980, con Guatemala, tras la quema de la embajada española en este país en la que perecieron 37 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resto de países de la comunidad internacional la han adoptado en "contadístimas ocasiones", apuntó Albares, quien rechazó en todo caso abordar esta crisis con "precipitación", "provocación" o "amedrentamiento" y afirmó que España adoptará "cuando lo consideremos" las medidas que entienda conveniente.

El ministro insistió a lo largo de su comparecencia en la apuesta del Gobierno español por la solución de los dos Estados -Israel y Palestina- como única fórmula para lograr la paz, que es su primer objetivo, enfatizó, junto con la protección de la soberanía de España.

También afirmó en que todas sus acciones están mandatadas por el "sentir mayoritario" de los españoles y explicó que el Gobierno "no teme nada" y sus medidas no van contra el pueblo de Israel sino "a favor de la paz y la seguridad en Oriente Medio".