España a la cabeza de la OCDE en jóvenes de entre 25 y 34 años con títulos superiores

El informe anual 'Panorama de la Educación, Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2025', publicado este martes, resalta que España está "entre los sistemas con mayor continuidad y menor abandono en la educación terciaria, reforzando la idea de un sistema flexible y con capacidad de retención".

En 2024, el 53 % de la población joven de entre 25 a 34 años posee un título superior, frente al 48 % de la media de la OCDE y el 45 % de la media de la Unión Europea de los 25.

No obstante, España sigue siendo el país europeo con mayor proporción de jóvenes que no alcanza la segunda etapa de secundaria y duplica a la tasa de población que solo cuenta con estudios básicos.

El porcentaje de población adulta con bajo nivel educativo supera al doble de la UE25 (15,5 %) y en 16 puntos a la media de la OCDE (18,5 %).

En cuanto a los jóvenes que cursan grados universitarios y se titulan cuatro años después de iniciarlos, España se sitúa ligeramente por encima de la media de la OCDE y de la UE25 al presentar un porcentaje del 59 %.

España sigue por debajo de la media de la OCDE y de la UE25 en gasto por estudiante de educación primaria a terciaria (13.385 dólares frente a 15.023 dólares de media OCDE y 14.285 dólares de media de la UE25).

En relación con la riqueza del país, España destina un 26,5 % del PIB per cápita por estudiante, por encima de la media de la OCDE (25,3 %) y de la UE25 (24,3 %).

En España, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que sigue en educación (60,1 %) es superior tanto a la media de la OCDE (53,5 %) como a la de la UE25 (58,5 %), aunque destaca por su baja combinación de estudiantes empleados (10,6 %, frente a más del 30 % en países como Alemania, Noruega o Países Bajos).

La proporción de jóvenes españoles que ni está empleada ni está en educación o formación es más elevada (17,6 %) frente al 14,1 % y 12,9 % de media de la OCDE y lejos de cifras de otros países que son inferiores al 10 %.

Por otra parte, el estudio recalca que las personas con educación terciaria perciben de media un 49 % más que quienes han completado la segunda etapa de secundaria, una ventaja salarial algo menor que en la OCDE (54 %) y la UE25 (51 %).

Respecto a la tasa de escolarización de jóvenes de 15 a 19 años es del 87 %, ligeramente superior a la media de la OCDE y en Educación Infantil, es del 33 % en los menores de 2 años y del 71,2 % en los de dos años.

Entre 3 y 5 años la tasa de escolarización en España es del 98 %, superior a la de la OCDE.