España aprueba una declaración de emergencia para la atención sanitaria a niños gazatíes

Las acciones incluidas en esta declaración incluyen servicios de transporte, acogida temporal con alojamiento, manutención y cobertura de otras necesidades básicas, acompañamiento e intervención social, atención psicológica y jurídica, traducción e interpretación.

La resolución responde al compromiso de atención sanitaria con los pacientes que se desplazan desde Gaza por motivos de enfermedad grave y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En junio de 2024 y en respuesta al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud el Ejecutivo español anunció su compromiso de acoger a menores procedentes de Gaza con enfermedades graves y que requieran un tratamiento médico y hospitalario de urgencia así como la atención a sus familiares.

Dentro de esta iniciativa se encuentran los enfermos más graves como pacientes de oncología y en particular niños para los que es esencial la continuidad de sus tratamientos.

El ministerio destaca que para dar una respuesta con la inmediatez y eficacia que requiere esta situación de crisis humanitaria la Secretaría de Estado de Migraciones ha adoptado cuatro declaraciones de emergencia, todas ellas con un periodo de vigencia de noventa días.

Desde junio de 2024 este programa ha atendido ya a más de un centenar de personas, entre pacientes y acompañantes.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, señala en un comunicado que "España reafirma su compromiso con el pueblo palestino ante el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza".

"Esta medida no solo garantiza la continuidad de tratamientos médicos esenciales en territorio español sino que también ofrece la posibilidad de que estos menores, junto a sus familiares, encuentren un entorno seguro y digno en el que rehacer sus vidas tras haber vivido el horror de la guerra", añade.

Elma Saiz advierte de que "la magnitud de este sufrimiento, especialmente entre la población más vulnerable, exige una respuesta decidida de la comunidad internacional y España ha querido dar un paso más en esa dirección".