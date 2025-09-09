España prohíbe la entrada a los ministros israelíes de Seguridad Nacional y Hacienda

Esta medida está incluida en el paquete de nueve iniciativas que el lunes anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra Israel ante el "genocidio" en Gaza, y prohíbe acceder a nuestro país a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Los dos ministros israelíes no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Estas medidas, ha subrayado Albares, demuestran que España es el país del mundo "que de lejos", más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por el derecho internacional.

Tras el anuncio de las medidas adoptadas por el Gobierno español, Israel prohibió el lunes la entrada en el país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ambas de partidos de la izquierda.

