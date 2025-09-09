Expertos de EE.UU. entrenan a inspectores aduaneros de Panamá y el Caribe

Ciudad de Panamá, 9 sep (EFE).- Expertos en Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear (NSDD, inglés) del Departamento de Energía de EE.UU. entrenan en Panamá a inspectores aduaneros panameños, de centroamérica y el Caribe en técnicas y prácticas en contra del comercio ilícito de materiales nucleares, dijo este martes una fuente oficial.