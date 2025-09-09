Expertos piden a EEUU que levante el veto a palestinos ante la Asamblea General de la ONU

Ginebra, 9 sep (EFE).- Tres expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina Francesca Albanese, urgieron a Estados Unidos a que levante la suspensión transitoria del trámite de visados para los ciudadanos palestinos y permita la entrada de líderes palestinos, de cara a la próxima Asamblea General de la ONU.