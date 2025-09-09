Expertos piden a EEUU que levante el veto a palestinos ante la Asamblea General de la ONU

"Estados Unidos debería mantener su larga tradición de permitir el acceso a la sede de las Naciones Unidas como lugar neutral para el diálogo pacífico", afirmó Albanese -también sancionada por EEUU- en un comunicado conjunto firmado también por los relatores de Naciones Unidas Ben Saul (protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista) y George Katrougalos (orden internacional).
Recordaron que la ONU reconoce a Palestina como Estado observador y, según la práctica establecida, sus funcionarios deben tener acceso a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
EEUU anunció el 29 de agosto que Washington denegaría o revocaría visados a funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina hasta que sus organizaciones "repudien el terrorismo, incluida la masacre del 7 de octubre".
"La OLP y la Autoridad Palestina no son responsables de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los intentos de responsabilizarlas de ellos deben ser rechazados", aseguró el comunicado conjunto de los relatores.
