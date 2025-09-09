Explosión en barco de Flotilla Libertad no fue causada por dron, según Gobierno español

Albares ha señalado que "lo que informan las autoridades tunecinas" es que la causa de la explosión "no tiene nada que ver con un dron, sino que se trata de algún otro tipo de accidente o incidente, un hecho extraño que hay que investigar", durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

La Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza denunció el lunes un supuesto ataque con dron en el puerto de Túnez a una de sus embarcaciones, conocida como el 'Barco Familiar', que transporta a miembros del Comité Directivo de esta iniciativa solidaria, entre ellos Ada Colau.

"Esta mañana, por instrucciones directas mías, el embajador de España ha entrado en contacto con Ada Colau para saber cómo estaban los españoles", ha señalado Albares.

El ministro ha explicado que en el momento de la explosión había cuatro españoles en el barco de la flotilla y "los cuatro se encuentran bien".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, ha defendido que "los españoles y españolas que van en esa flotilla tienen toda la protección consular" y las distintas embajadas y consulados están pendientes de su situación y les darán toda la protección necesaria.