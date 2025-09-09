Finlandia y Polonia abogan por reforzar la disuasión y la defensa de OTAN frente a Rusia

"Es fundamental reforzar la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN frente a Rusia, que representa una amenaza a largo plazo. Una eventual paz o alto el fuego en Ucrania no significa que podamos bajar la guardia", dijo Stubb en una rueda de prensa conjunta durante la visita de Nawrocki a Finlandia.

Según el presidente finlandés, el entorno de seguridad en Europa seguirá siendo complejo y difícil de predecir no solo durante los próximos años, sino también en las próximas décadas, por lo que instó al resto de países europeos a invertir más en defensa, como ya han hecho Finlandia y Polonia.

El mandatario polaco fue más allá y aseguró que la invasión rusa de Ucrania muestra que no se puede confiar en las intenciones del presidente ruso, Vladímir Putin, ni en lo que respecta a Ucrania ni para el resto del continente.

"Creemos que Putin está dispuesto a invadir también otros países y por eso precisamente estamos desarrollando nuestras fuerzas armadas y fortaleciendo nuestras alianzas y relaciones con nuestros aliados", dijo Nawrocki, quien recordó que Polonia dedica actualmente el 4,7 % de su PIB al gasto en defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su juicio, Polonia y Finlandia -países vecinos de Rusia- tienen un perfecto conocimiento por razones históricas del "espíritu ruso" de Putin, a quien tachó de "dictador".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, afirmó que la decisión de Estados Unidos de mantener tropas desplegadas en Polonia, expresada personalmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reciente visita de Nawrocki a Washington, es "una buena noticia para toda la región de Centroeuropa y para los países bálticos y nórdicos".

Nawrocki y Stubb, quienes mantienen una relación cercana al presidente estadounidense, coincidieron además en que Trump es el único líder occidental que puede forzar a Putin a iniciar negociaciones de paz con Ucrania.

Ambos se mostraron además partidarios de aumentar la presión contra Moscú aprobando nuevas sanciones contra Rusia y contra los terceros países que compran petróleo y gas rusos, a ser posible de forma coordinada con Estados Unidos.

"Tenemos que utilizar todos los palos de la bolsa de golf cuando se trata de ejercer presión sobre la economía rusa y, por supuesto, detener la compra de petróleo y gas a Rusia es una forma de hacerlo", dijo Stubb usando un juego de palabras en alusión a la afición al golf que comparte con Trump.