Fiscales y víctimas piden justicia, y la defensa cuestiona proceso contra Kony en la CPI

Ha sido una sesión sin precedentes de su tipo. Kony, fundador y jefe del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), no compareció en sala, pero sus derechos estuvieron representados por un equipo legal. Los jueces recordaron que la vista no es un juicio, sino un procedimiento preliminar para determinar si existen pruebas suficientes que sustenten los cargos, algo que siempre se ha hecho en presencia del acusado.

La Fiscalía presentó una larga lista de atrocidades cometidas en el norte de Uganda entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005, entre ellas asesinatos -al menos 618 civiles muertos en ataques a siete campos de desplazados-, tortura, persecución, esclavitud, saqueos y destrucción de bienes.

También acusó a Kony de reclutar a miles de menores de 15 años, utilizarlos como combatientes y esclavizarlos sexualmente, además de imponer matrimonios forzados, embarazos forzados y violaciones sistemáticas contra niñas y mujeres.

“Joseph Kony no está presente aquí hoy. Hace 20 años, otros jueces de esta Corte emitieron una orden de arresto contra él. Ha estado prófugo durante los últimos 20 años”, lamentó la Fiscalía en sus alegatos iniciales. Recalcó que es “el fugitivo más antiguo de la CPI” y que los crímenes cometidos por el LRA “forman parte de las páginas más oscuras de la historia” de Uganda.

La jueza presidenta, Althea Violet Alexis-Windsor, recordó que Kony goza de presunción de inocencia y que no podrá celebrarse un juicio sin su presencia física. La Sala autorizó el año pasado esta audiencia en rebeldía, al considerar que el sospechoso lleva dos décadas eludiendo a las autoridades pese a múltiples operaciones militares, incluidas tropas estadounidenses, y campañas internacionales para su arresto.

El expediente recoge testimonios de niños secuestrados y obligados a portar fusiles que arrastraban por el suelo por su tamaño; de mujeres convertidas en “esposas” de comandantes del LRA y sometidas a violaciones, abusos y partos forzados en la selva; así como de aldeas enteras arrasadas por un grupo armado que Kony dirigió con “mano de hierro” desde los años ochenta y que engrosó con niños soldados.

“Después de 20 años de búsqueda en vano, ahora pedimos a sus señorías confirmar los cargos en ausencia del sospechoso. (…) No significa que hayamos podido enumerar todos los crímenes; eso no es posible. Pero al menos los más graves”, admitieron hoy los fiscales.

Los representantes legales de las víctimas, que hablaron en nombre de 5.795 personas autorizadas a participar en el procedimiento, remarcaron en cambio que las víctimas “merecen saber que el mundo las ha escuchado y que los responsables serán llevados ante la justicia”, y señalaron que “no buscan venganza, sino dignidad”. Piden que Kony sea nombrado “sin ambigüedad como responsable de su sufrimiento”, declararon.

El caso contra Kony se remonta a 2005, cuando la CPI emitió sus primeras órdenes de arresto contra varios altos mandos del LRA. Solo Dominic Ongwen, primero secuestrado como niño soldado y después ascendido a comandante, llegó a juicio: fue condenado en 2021 a 25 años de prisión. “El círculo vicioso de esta criminalidad significaba que la víctima se convertía en verdugo o perpetrador”, recordó hoy la Fiscalía.

La audiencia, que se prolongará hasta el jueves, busca dejar el caso listo para juicio para cuando Kony, de unos 64 años, sea detenido y entregado a la Corte. Uganda cree que sigue vivo y podría esconderse en zonas remotas entre la República Centroafricana y Darfur del Sur, mientras Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Muchas víctimas que tuvieron fuerzas para sobrevivir a los horrores de una guerra civil devastadora, no han sobrevivido a esta larga espera. Otras han perdido la paciencia, pero aún hay quienes, contra todo pronóstico, han esperado este momento”, agregó la Fiscalía.