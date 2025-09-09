Mundo

Fiscalía española investiga el asesinato de un español en atentado del lunes en Jerusalén

Madrid, 9 sep (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional española abrió una investigación acerca del asesinato del ciudadano español Yaakov Pinto el pasado lunes día 8 en un atentado en Jerusalén en el que seis personas murieron cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Por EFE
09 de septiembre de 2025 - 09:05
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional informaron de la apertura de esta investigación, a raíz de un oficio presentado por la Guardia Civil ayer, lunes.

La Audiencia Nacional es competente para esclarecer la muerte de un ciudadano español en el extranjero, como en el caso de este atentado terrorista, que Israel ha atribuido a dos ciudadanos palestinos que fueron abatidos en el lugar del ataque.

El ciudadano español asesinado en este atentado es Yaakov Pinto, de 25 años, que se mudó a Israel con 16 años y se había casado este verano, según detallaron a EFE fuentes de la familia.

