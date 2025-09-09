Fiscalía española investiga el asesinato de un español en atentado del lunes en Jerusalén

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional informaron de la apertura de esta investigación, a raíz de un oficio presentado por la Guardia Civil ayer, lunes.

La Audiencia Nacional es competente para esclarecer la muerte de un ciudadano español en el extranjero, como en el caso de este atentado terrorista, que Israel ha atribuido a dos ciudadanos palestinos que fueron abatidos en el lugar del ataque.

El ciudadano español asesinado en este atentado es Yaakov Pinto, de 25 años, que se mudó a Israel con 16 años y se había casado este verano, según detallaron a EFE fuentes de la familia.