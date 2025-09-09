Florida arresta a 19 presuntos narcotraficantes de fentanilo y cocaína

La investigación, llamada 'Operation Trackside' (Operación en la Vía), descubrió un esquema de tráfico de estas drogas "a gran escala" que resultó en el decomiso de más de cinco kilogramos de narcóticos, 450.000 dólares en efectivo, armas de fuego, automóviles y hasta un bote, según un comunicado del fiscal.

"En Florida, las consecuencias son simples: si compras o vendes drogas ilícitas, nuestros fiscales estatales se asegurarán de que pases un largo tiempo tras las rejas", sostuvo Uthmeier.

En la investigación, liderada por el Departamento de Policía de Boynton Beach con el apoyo de agencias como la DEA y el Servicio de Alguaciles federales (los Marshals), las autoridades ejecutaron 15 órdenes de cateo que resultaron en el decomiso de seis pistolas, dos rifles semiautomáticos, 11 vehículos y el bote.

La Oficina del Fiscal General ha presentado cargos para dos docenas de individuos conectados con la organización de narcotráfico, aunque no mencionó ninguna banda criminal en concreto y quedan pendiente de ejecutarse otras cinco órdenes de arresto.

Hasta ahora, 17 de los detenidos afrontan cargo por conspiración para el tráfico de cocaína, mientras los otros están acusados de tráfico de fentanilo y oxicodona, así como entrega de sustancias controladas.

"Los traficantes de droga que empujan veneno como cocaína y fentanilo en nuestras comunidades están sacando ganancias de la muerte de los floridanos", denunció Uthmeier.

La Administración de Donald Trump y el Gobierno de Florida han priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que los carteles del narcotráfico elaboran con precursores químicos de China, según la DEA.

El decomiso del fentanilo en Estados Unidos subió un 25 % interanual y alcanzó un nivel récord de 1.500 kilogramos de esta droga sintética en los primeros 200 días de la Administración Trump, según aseguró en agosto el director del FBI, Kash Patel.