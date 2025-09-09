Gobierno congolés lanza en Ginebra campaña para el reconocimiento de genocidio en su país

"Pedimos el reconocimiento oficial de los actos de genocidio y de limpieza étnica que han afectado a ciertas comunidades y denunciamos los discursos negacionistas y de apología", dijo a la prensa el ministro de Justicia, Guillaume Ngefa.

El Gobierno se refiere a esta situación como "genocidio por ganancias económicas", ya que las numerosas masacres que denuncia han ocurrido en áreas mineras o que se encuentran a lo largo de carreteras que llevan a éstas y donde se desarrolla la minería ilegal.

La campaña congolesa ha sido presentada el mismo día en que se abordó la situación de derechos humanos en la RDC en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Ngefa acusó al grupo armado M23 de ser responsable de esos graves crímenes y recordó que Ruanda le respalda y le apoya con equipamiento e información de inteligencia entre otros, una vinculación que ha sido ampliamente documentada y probada por distintos mecanismos independientes de investigación, incluidos de la ONU.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se refirió hoy a un caso concreto, ocurrido en julio y en el que estuvieron involucrados miembros del M23, presuntos soldados de las fuerzas armadas ruandesas y civiles armados con machetes, quienes masacraron a un centenar de personas en cuatro aldeas de la región oriental de la RDC, donde el conflicto es más intenso.

"Ruanda debe cesar de inmediato todo apoyo al M23 y retirar a todas sus fuerzas armadas de la RDC", reclamó Türk.

El alto comisionado también se dirigió al Gobierno congolés y le hizo responsable de que sus fuerzas "respeten el derecho internacional" y detengan cualquier tipo de colaboración con grupos de autodefensa denunciados de estar implicados en diversas atrocidades.

Al respecto, el ministro de la Comunicación congolés, Patrick Muyaya, dijo que las acusaciones contra el Ejército de su país en realidad corresponden a situaciones en las que los militares tuvieron que ponerse "en posición de defensa" y en respuesta a ataques, "lo que no puede calificarse de crímenes de guerra".

En cualquier caso, Türk confirmó el incesante aumento de la violencia en la RDC desde 2022 -cuando el M23 se reactivó- e indicó que su oficina en este país registro 5.000 casos de violaciones de los derechos humanos entre junio de 2024 y el pasado mayo.

Una de las consecuencias de las que se habla poco -alertó el alto comisionado- es que la expansión del M23 ha tenido un grave impacto en el resto del país, donde la presencia de las fuerzas del orden se ha reducido porque han sido en parte trasladadas para combatir al grupo armado.

En este contexto, otros grupos armados ilegales han aprovechado del vacío de seguridad para propagar el terror.