Gobierno palestino dice que ataque israelí en Catar es una violación de la soberanía

El vicepresidente palestino, Hussein Al Sheikh, condenó en un mensaje en X el ataque, que aseguró que "constituye una grave violación del derecho internacional y de la soberanía del Estado de Qatar" y que "representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región".

El Ejército israelí anunció este martes un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás en Catar, del que informó a Estados Unidos, pero del que no ha dado aún más detalles.

Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.