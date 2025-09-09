Guterres condena "la flagrante violación de la soberanía" de Catar por el ataque de Israel

"Acabamos de enterarnos de los ataques israelíes en Catar, un país que ha desempeñado un papel muy positivo para lograr un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes", se lamentó Guterres en una conferencia de prensa en Nueva York.

El secretario general de Naciones Unidas dijo que todas las "partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo".

En ese sentido, Guterres dijo que esta noticia de última hora subraya la importancia del informe que presenta hoy la ONU, 'La seguridad que necesitamos: Reequilibrar el gasto militar para un futuro sostenible y pacífico'.

El Ejército israelí dijo este martes que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha" y que Catar ha lanzado una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones por parte de Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza, en las que Catar es uno de los mediadores.