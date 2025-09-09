Haití apoya que la misión de seguridad se transforme en fuerza de represión contra bandas

"Esta evolución, esperada por la población haitiana, representa un paso decisivo para apoyar la autoridad del Estado, proteger a las comunidades y contribuir a la estabilidad nacional y regional", declaró el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado.

El jefe del Gobierno participó este martes, por videoconferencia, en una reunión de alto nivel con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que recordó que la situación actual exige respuestas adecuadas a la magnitud de los retos en materia de seguridad.

La transformación de la MSS en una fuerza de represión "también constituirá una ventaja importante para que Haití pueda organizar elecciones democráticas lo antes posible, reforzando así la gobernanza y la legitimidad de las instituciones", según Fils-Aimé.

El Gobierno haitiano reafirmó, en este sentido, su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad entre las naciones", al tiempo que expresó "su profundo agradecimiento" al Consejo de Seguridad por la atención prestada a la situación del país y "por su constante compromiso con la estabilidad, la paz y el proceso democrático en Haití".

La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

La misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadas, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país.

La MSS está formada por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia, cuyo presidente, Wiliam Ruto, advirtió el domingo de que el mandato de esta fuerza vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que "guíe una transición responsable".

Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos.

Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de en torno a 1,3 millones de personas.