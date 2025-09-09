Healey advierte a Putin que la agresión rusa refuerza la unidad con Ucrania

"Vemos su agresión, vemos sus nuevos ataques, pero solo fortalecen nuestra unidad con los ucranianos y nuestra determinación de ir más lejos y más rápido para apoyarlos", afirmó, al inicio de una reunión presencial e híbrida con los socios del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania (UDCG, en inglés).

"Nuestras prioridades están claras: apoyar a Ucrania en su lucha hoy y prepararnos para la paz mañana", declaró.

Healey abrió el 30.º encuentro del también conocido como formato Ramstein, que reúne a alrededor de 50 naciones y socios de Europa y otras regiones para apoyar a la antigua república soviética.

Al inaugurar la sesión, estuvo acompañado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, su homólogo ucraniano, Denís Shmigal, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no intervino ante la prensa.

En esas declaraciones iniciales, antes de proseguir la cita a puerta cerrada, Healey destacó su visita reciente a Kiev y dijo que pudo comprobar el impacto de la agresión rusa en la vida cotidiana de los ucranianos y la determinación de éstos de seguir defendiendo su libertad.

El ministro británico subrayó que la coalición de países que apoyan a Ucrania "debe acelerar y aumentar el envío de material militar", incluyendo munición, artillería, drones y sistemas de guerra electrónica.

Recordó que el Reino Unido ha entregado casi 5 millones de proyectiles, 60.000 obuses, cohetes y misiles, 2.500 plataformas no tripuladas y 200 sistemas de defensa y guerra electrónica, y que ha utilizado más de 1.000 millones de libras (1.154 millones de euros) para comprar equipo crítico para Ucrania.

Además, Healey anunció que en los próximos 12 meses Londres financiará miles de drones de ataque de largo alcance de un solo uso, fabricados en el Reino Unido y que se entregarán a Kiev.