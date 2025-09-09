Hija de exministro imputado en caso Villavicencio señala a Noboa por su arresto en EE.UU.

"Mi padre tiene un proceso de asilo en curso, no se le ha denegado (...) la detención no corresponde al tema de ser solicitante de asilo político, aquí hay un tema de intervención de Ecuador, lo que evidencia la persecución política de la que es víctima", aseveró este martes Serrano en una entrevista por videoconferencia con EFE.

"Sorprende que, hace un año, en una entrevista con The New Yorker, (Daniel) Noboa dijo que había solicitado la detención de mi padre y que EE.UU. no cedió", apuntó.

José Serrano ocupó varios cargos relevantes durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), entre ellos, el de ministro de Justicia y del Interior. El pasado 7 de agosto fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, donde reside desde 2021.

Mientras, en Ecuador, el exministro fue imputado por la Fiscalía por la presunta autoría intelectual del asesinato de Villavicencio junto al exasambleísta correísta Ronny Aleaga y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, procesado y condenado, respectivamente, por diversos casos de corrupción.

Según su hija, a Serrano lo detienen el 7 de agosto por excederse del tiempo permitido de estar en Estados Unidos. No obstante, y como es un solicitante de asilo político, no incumplió ningún plazo, según explicó ella.

Este jueves 11 de septiembre tendrá lugar una audiencia migratoria para valorar la situación del exministro, pero su hija aseguró que esta cita no resolverá si será deportado a Ecuador porque se trata del inicio del proceso.

Afirmó que no es una "audiencia de deportación" sino una "audiencia regular del proceso" de solicitante de asilo en el que se encuentra.

Durante la audiencia de formulación de cargos celebrada el pasado 3 de septiembre, la Fiscalía de Ecuador solicitó su ingreso en prisión preventiva, pero la jueza del caso denegó dicha solicitud y ordenó (al igual que al empresario Jordán, también residente en Miami) que se presente una vez a la semana en el consulado ecuatoriano de Miami.

Serrano argumentó que el exministro trabajó durante años en combatir la actividad del crimen organizado, que fue condecorado en 2016 por la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) por dicho trabajo y que su tío fue asesinado en 2012 por la banda criminal Los Lobos.

Un cabecilla de Los Lobos, Carlos Angulo (alias el Invisible), es también uno de los cinco condenados a prisión como autores materiales del asesinato de Villavicencio.

"Decir que mi padre pudo haber colaborado con los asesinos de mi tío es inaudito, lo que evidencia que es un caso de persecución política (...) Confiamos en la institucionalidad y justicia de Estados Unidos", dijo Serrano.

Una vez se arregle su situación migratoria, su hija asegura que el exministro acudirá al consulado porque él siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Justicia. "Hacemos un llamado a la comunidad internacional y de derechos humanos para que den seguimiento a casos como el de mi padre para que nuestros países de Latinoamérica puedan construir democracias verdaderas", indicó.

A pesar de ser uno de los hombres fuertes de Correa, que llegó a felicitarle en 2015 por su labor en materia de seguridad, el correísmo le recrimina haberse puesto del lado de expresidente Lenín Moreno (2017-2021) en el momento en que rompió con su predecesor.

Este martes, además, el expresidente Correa publicó en X que el que fuera su mano derecha "es uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana".

"Mi padre es un hombre de principios. No es nuevo que tomó distancia de la RC. Siempre ha sido crítico con lo que no está de acuerdo", explicó Verónica Serrano, quien también señaló que no tenía información sobre si, en todo este tiempo, el exmandatario se ha puesto en contacto con su padre.

Respecto a las presuntas casas y coches de lujo que medios locales aseguraron que tiene en Miami, Serrano respondió que los bienes de las personas son públicos para ser consultados y que los "temas faranduleros de imágenes de lugares sin verificar buscan desviar la atención de la persecución política". "Sabemos que esto es una campaña mediática", concluyó.