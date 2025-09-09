Incautan en El Salvador 1,4 toneladas de cocaína valoradas en 35 millones de dólares

El mandatario indicó en X que la droga fue localizada "a 900 millas náuticas (1.667 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque", y señaló que la sustancia ilícita "sería recogida posteriormente por estructuras criminales".

El Estero de Jaltepeque se encuentra ubicado entre los centrales departamentos de San Vicente y La Paz.

Bukele detalló de que el total de la droga es de 1,4 toneladas, valorada en 35 millones de dólares, al tiempo que destacó que "con este nuevo decomiso, ya sumamos 37,2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932,4 millones de dólares".

Un total de 17,2 toneladas de "diferentes tipos" de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas "corresponden" a cocaína, según informó en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy