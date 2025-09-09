Irán califica de “peligroso y criminal” el ataque israelí contra líderes de Hamás en Catar

Teherán, 9 sep (EFE).- Irán calificó este martes de “peligroso y criminal” el ataque israelí contra líderes de su aliado Hamás en Doha, además de una vulneración de la integridad territorial de Catar.