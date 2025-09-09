Irán: nuevo acuerdo con el OIEA nos permite continuar cooperación y proteger derechos

En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo en el Palacio Tahrir de El Cairo, Araqchi afirmó que lo acordado son "pasos prácticos sobre salvaguardas en la implementación (de la cooperación atómica iraní) que son completamente consistentes con la legislación iraní".

"Aborda las preocupaciones iraníes y da el marco que permite que continuemos cooperando", insistió, antes de señalar que el acuerdo "establece modalidades prácticas para la cooperación que reflejan tanto la extraordinaria situación de seguridad que Irán enfrenta como los requerimientos técnicos del OIEA".

Araqchi firmó un acuerdo con el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, en presencia del ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, país anfitrión de la última reunión entre las partes, que se prolongó durante toda la jornada, y que ha mediado para resolver este asunto desde hace semanas.

El ministro iraní insistió en que el acuerdo es "un paso importante" en la persistente demostración de "buena fe" de su país, siempre dispuesto a "resolver cualquier cosa respecto a su programa nuclear pacífico a través de la diplomacia y el diálogo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los actos de agresión injustificados que tuvieron lugar del 13 al 24 de junio y que tuvieron como objetivo nuestros centros nucleares bajo salvaguardas fueron descaradamente ilegales y criminales. Y los regímenes de EE.UU e Israel deben ser hechos responsables por todos los daños humanos y materiales. Irán nunca olvidará ni perdonará esos actos criminales", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, apuntó que "en caso de cualquier acto hostil" contra su país, o "en el caso de la reimposición de las resoluciones ya eliminadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", Irán considerará como terminados estos avances "prácticos" acordados hoy.

La cooperación de Irán con la OIEA fue suspendida por el Gobierno iraní tras los ataques de junio pasado cometidos por Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares, entre advertencias internacionales de que el país persa habría enriquecido uranio que le podría acercar a la fabricación de armas nucleares, lo que niegan los iraníes.

Desde los bombardeos de Israel y EE.UU. se desconoce el paradero de las reservas de uranio altamente enriquecido en Irán, con una pureza del 60 %, muy cerca del necesario para fabricar bombas atómicas.

Ante la falta de cooperación de Teherán con el OIEA y otras violaciones previas de sus obligaciones nucleares, tres potencias europeas (Francia, Reino Unido y Alemania) iniciaron hace unos días un mecanismo legal para imponer nuevamente las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, al considerar que ha incumplido de forma "clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.

Los europeos han ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU y si informa sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y vuelve a la mesa de negociación con Estados Unidos.