Israel intercepta un nuevo misil disparado desde Yemen

El servicio israelí de emergencias Magen David Adom (MDA) dijo que de momento no se han registrado víctimas tras el suceso.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, lanzan frecuentemente misiles y drones contra Israel, aunque en su mayoría son interceptados sin causar víctimas o daños.

Este lunes, los insurgentes reivindicaron el lanzamiento de drones contra los aeropuertos israelíes de Ben Gurión, en Tel Aviv, y de Ramon, en Eilat, un día después de que este último fuera alcanzado por un avión no tripulado en una acción que no provocó víctimas mortales.

Israel, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones Saná, la capital yemení, así como otras zonas bajo control de los insurgentes. En uno de los últimos ataques asesinó al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y otros once miembros de su Ejecutivo.

