Jefa de Gabinete del ministerio italiano de Justicia, investigada por caso represor libio

La inscripción de Bertolozzi en el registro de los indagados por "falsas declaraciones", revelada este martes por medios locales, se suma a las del titular del Interior, Matteo Piantedosi; el de Justicia, Carlo Nordio, y el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, mientras que el caso de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido archivado.

Al Masri fue detenido en Turín (nororeste) a mediados de enero por una orden de arresto emitida por la CPI, que le acusa de asesinato, tortura, violación y otros delitos graves, y dos días después fue liberado y repatriado a Libia por decisión del Gobierno italiano, lo que generó una controversia política en Italia y una disputa legal con la propia Corte.

El Tribunal de Ministros italiano, un panel especial de jueces encargado de investigar a los miembros del gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, solicitó autorización para seguir investigando a los tres al Parlamento, que debe decidir si autoriza que siga la investigación con una votación secreta. Y es una cuestión muy improbable, ya que el Gobierno de Meloni tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En julio, los diarios 'La Repubblica' y 'Corriere della Sera' publicaron un correo interno según el cual el Ministerio de Justicia estaba al tanto del arresto de Al Masri desde el inicio y solicitó mantener el caso en silencio, lo que levantó sospechas de una posible maniobra para evitar la intervención de la CPI.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El correo electrónico fue enviado el 19 de enero pasado por Bartolozzi a funcionarios del Departamento de Asuntos de Justicia, en el que advertía de que ya estaba al tanto del arresto de Al Masri -detenido esa misma mañana en Turín- e instruía expresamente a no dejar constancia escrita del caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nada de correos electrónicos ni documentos protocolados", se lee en el mensaje, en el que también se sugiere usar aplicaciones de mensajería cifrada como Signal o, en su defecto, correo reservado, indican las mismas fuentes, según las cuales este mensaje contradecía las declaraciones del ministro Nordio ante el Parlamento, donde dijo que su oficina solo fue informada oficialmente del arresto el lunes 20 de enero.