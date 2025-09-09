Jefe de derechos humanos de la ONU: el ataque israelí en Doha "echa gasolina al fuego"

Ginebra, 9 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el ataque perpetrado este martes por Israel contra un edificio de Doha, la capital de Catar, en el que se encontraban responsables del grupo islamista palestino Hamás, subrayando que "echa gasolina al fuego" que asola la región.