Jordania condena "la cobarde agresión israelí" en Catar

En una nota publicada en sus redes sociales, el ministro jordano indicó que las cuestiones de seguridad en los países árabes de la zona "son una", y expresó así su apoyo a "los hermanos de Catar" y su solidaridad "con cualquier medida que adopten contra esta agresión y para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía".

"Israel continuará con su agresión, sus guerras brutales, sus violaciones del derecho internacional y su amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales a menos que la comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad, adopte las medidas necesarias para disuadirlo y frenar su agresión", afirmó el jefe de la diplomacia jordana.

El Ejército de Israel atacó este martes en Catar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, acción que se produjo "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político" de Hamás en Doha, sin identificar quiénes eran.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes", afirmó el portavoz, que indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar "las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes".

El Ejército israelí anunció por su parte que se trató de un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás.

Por su parte, el canal catarí Al Jazeera -citando a una fuente de alto rango de Hamás- puntualizó que el ataque israelí tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.