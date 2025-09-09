Juez peruano rechaza ley de amnistía y vicepresidente del Congreso pide que sea sancionado

La Corte Superior Nacional informó que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristobal Ayala, declaró infundada la solicitud de excepción de amnistía en un proceso seguido a 8 exmilitares acusados por abuso de autoridad, tortura y violación sexual.

El caso se sigue por el perjuicio que sufrieron en 1990 quince comuneros de las provincias de Antabamba y Chumbivilcas, en las regiones sureñas de Apurímac y Cusco.

La acusación fiscal, reseñada por medios locales, indicó que los actos cometidos durante operativos contra organizaciones subversivas implicaron detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y agresiones sexuales contra mujeres comuneras.

En ese sentido, la Corte Superior remarcó que el juez "decidió inaplicar, en el caso concreto y mediante la potestad constitucional del control difuso" la ley de amnistía "al considerarla inconstitucional y contraria a los tratados internacionales".

Ante esto, Rospigliosi calificó de "prevaricadores" a los magistrados que se niegan a aplicar esa ley y afirmó que "hay que hacer una limpieza radical del sistema judicial" y también debería intervenir la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana.

El sábado pasado, el Gobierno de Perú consideró "inaceptable" que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se oponga a la aplicación de la amnistía para militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa investigados y procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno que asoló al país entre 1980 y el año 2000.

La Corte IDH dispuso el viernes que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento esa norma, que fue promulgada en agosto por la presidenta Dina Boluarte tras ser aprobada por el Congreso, "a fin de que no surta efectos jurídicos" hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema.

Ante esto, la Presidencia señaló que "el Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión" y aseguró que "seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos".

Boluarte promulgó la amnistía en desacato al organismo internacional, que había dispuesto que suspendiese la tramitación de la ley previamente aprobada en el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan a la mandataria.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado numerosos casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía "borra décadas de lucha por justicia y verdad" y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos "están en riesgo".