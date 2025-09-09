La Bolsa de Londres sube un 0,20 % gracias a las mineras

El índice de referencia londinense, el FTSE 100, sumó 21,09 puntos hasta los 9.242,53, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, retrocedió un 0,40 %, o 87,74 puntos, hasta los 21.596,71.
La multinacional minera Anglo American informó este martes de que ha llegado a un acuerdo de fusión con su rival canadiense Teck Resources para crear un grupo mundial en "minerales críticos" y uno de los mayores productores de cobre, lo que hizo que sus acciones aumentaran un 9,07 %.
Le siguieron en el apartado de ganancias el productor de materias primas Glencore, que sumó un 5,29 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que creció un 3,71 %.
Por contra, los peor parados al cierre de la sesión fueron el grupo bursátil London Stock Exchange Group, que perdió un 4,69 %, seguido del fabricante de equipamiento para cocinas Howden Joinery Group, que retrocedió un 2,92 %, y el minorista de ropa y calzado deportivo JD Sports, que cedió un 2,18 %.
