La Bolsa de Milán sube un 0,68 % impulsada por la banca pese a la crisis política francesa

Roma, 9 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,68 % hasta situarse en los 42.008,22 puntos, impulsada por el sector bancario y la buena resistencia de los parqués europeos ante la caída del Gobierno francés.