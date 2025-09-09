La Bolsa de Milán sube un 0,68 % impulsada por la banca pese a la crisis política francesa

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,63 %, hasta 44.571,33 enteros.
Durante la sesión se intercambiaron 505 millones de acciones por un valor de 3.334 millones de euros (unos 3.908 millones de dólares).
Los principales mercados europeos subieron con cautela, pendientes de la política en Francia tras la dimisión del primer ministro, François Bayrou, y de la tensión en Oriente Medio tras el ataque israelí a líderes de Hamás en Catar.
Con esto, Milán cerró en positivo gracias al crecimiento del sector bancario: Banca Monte Paschi Siena subió un 6,26 %, seguido de Mediobanca (5,90 %), Bca Pop Sondrio (2,85 %), Bper Banca (2,36 %) y las petroleras Saipem (2,24 %).
Por el contrario, acabaron en números rojos el grupo de bebidas Campari (-2,41 %), la extractora de agua Interpump Group(-1,93 %), Stmicroelectronics (-1,70 %), la fabricante de audífonos Amplifon (-0,89 %) y coloso energético Enel (0,67 %).